TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, sabah antrenmanının ardından başkan Ahmet Ağaoğlu'na takımdan ayrılmak istediğini söyledi

Yusuf Yazıcı’nın Fransa’nın Lille kulübüyle anlaştığı kaydedildi.

Fransız ekibinin ise Trabzonspor'a haber göndererek bonusları aradan kaldırdığı ve Yusuf için son teklifin net 15 milyon euro ve bir sonraki satıştan da yüzde 10 pay olarak değiştirdiği bildirildi.