Yusuf Yazıcı, başkandan izin istedi!

Bu sezon genç kadrosuyla gösterdiği performansla tüm futbol severlerin beğenisini kazanan Trabzonspor'da gündem transfer... Bordo-mavililerin genç yıldızlarına pek çok takım talip olurken bunlardan birisi de Yusuf Yazıcı. Fransız ekibi Lille'in radarında olan 22 yaşındaki futbolcu için gelen ilk gelen teklif düşük bulunarak geri çevrilmişti.

Trabzonspor yönetimi, ancak iyi bir rakamı kabul edebileceklerinin altını çizerken Yusuf'tan da flaş bir hamle geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan toplantı talep eden genç yetenek, bugün Ağaoğlu ile masaya oturdu. Yusuf'un Ağaoğlu'ndan Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda Avrupa'ya gitmek için izin istediği kaydedildi. Ağaoğlu'nun da teklifleri şu anda dinlediklerini ve iyi bir rakam olması halinde gitmesine kesinlikle engel olmayacaklarını öğrencisine ilettiği bildirildi.