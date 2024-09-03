Yusuf Özdemir'e milli takım daveti
Corendon Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.
Giriş: 03.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 03.09.2024 - 16:55
Trendyol Süper Lig'e 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başlayan Corendon Alanyaspor'da forma giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.
Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.
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