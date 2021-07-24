Ünlü şarkıcı taksiciyle kavga etti: Artistlik yapma!

Yusuf Güney, taksi şoförüyle kavgasını cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. O anları yayınlayan ünlü şarkıcı, "Bir buçuk saattir burada taksi bekliyorum. Ağabeyimiz karşıya geçmek istemiyormuş. Neymiş, trafik varmış. Beni 'İner misin?' diye tehdit ediyor." şeklinde konuştu.
"ARTİSTLİK YAPMA!"
37 yaşındaki Güney, ardından, kendisine, "Ağabey beş saat de geri mi döneceğim? Sen beni tehdit ediyorsun 'Mecbursun' diye." ifadelerini kullanan şoföre ise, "Mecbursun. Adam seçiyorsunuz. Ne demek istiyorsun? Artistlik yapma! Ben hatalı değilim." sözleriyle yanıt verdi. Yusuf Güney'in kısa bir süre sonra paylaşımını Instagram hesabından sildiği görüldü.
"ASTRAL SEYAHATLE UZAYA GİTTİM" DEMİŞTİ
Yusuf Güney, geçtiğimiz aylarda çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Şarkıcı, katıldığı programda, "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekmişti.
Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen 36 yaşındaki Güney, "Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp, zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım." demişti.
"AY'DA SU OLDUĞUNU SÖYLEDİM"
Şarkıcı, sözlerine, "İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim. Mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı." şeklinde devam etmişti.
"NASA BİRÇOK BİLGİYİ BENDEN SONRA AÇIKLIYOR"
"Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var" diyen Yusuf Güney, "Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor." ifadelerini kullanmıştı.
ASTRAL SEYAHAT HAKKINDA
Astral seyahat, ruhun canlı iken bedeninden ayrılarak, başka bir yere gitmesine denilmektedir. Astral seyahat, hem uyanık hem de uyku halinde ortaya çıkabilir. Bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yolculuk etmesine olanak tanıyan bir seyahat şeklidir. Astral seyahat, parapsikolojik kavram olarak lanse edilmektedir. Tarihi ise oldukça eski çağlara dayanmaktadır.
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