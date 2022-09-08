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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yusuf Güney, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Çıktığı turda objektiflere yansıyan Güney, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Yusuf Güney, "Bir süredir yurt dışındaydım. Stüdyo çalışmaları için döndüm. Yakın zamanda güzel bir slow şarkıyla sevenlerimle buluşmaya hazırlanıyorum" açıklamasını yaptı.