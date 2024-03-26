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        Haberler Magazin Yusuf Güney'in "100 yaşında sevgilim var" esprisi - Magazin haberleri

        Yusuf Güney'in "100 yaşında sevgilim var" esprisi

        Bir süre önce astral seyahate çıktığını söyleyen şarkıcı Yusuf Güney'den yine sıra dışı açıklamalarda bulunmuştu. Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu iddia eden Güney, espri yaptığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:46
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          Son dönemde sıra dışı açıklamalarıyla gündeme gelen ve hatta uzayda Kenan Işık ile de karşılaştığını iddia eden şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde şaşırtan yeni açıklamalarda bulunmuş ve  başka bir galakside 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu söylemişti.

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          "100 YAŞINDA SEVGİLİM VAR" DEMİŞTİ

          Yusuf Güney, katıldığı bir programda; "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksisi'nde Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18 - 19 yaşlarında" ifadelerini kullanmıştı.

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          Yaptığı açıklamalardan sonra sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoyla konuya değindi. Şarkıcı, espri yaptığını ifade etti. 

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