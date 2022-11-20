Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Şarkıcı Yusuf Güney geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Güney, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. "Haftaya bomba bir haberim var. Şimdi benim söylemem olmaz ama haftaya açıklanacak, güzel bir sürprizimiz var. Heyecanlıyım." diyen şarkıcı, muhabirlere teşekkür ettikten sonra öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine giren Güney, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

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