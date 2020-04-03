Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim gibi koronavirüse yakalanmıştı. 30 Mart'ta iyileşerek hastaneden taburcu olan Yusuf Günay, yaşadıklarını anlattı.

Galatasaray TV'ye konuşan Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son durumlarıyla ilgili de bilgi verdi. Günay'ın sözleri şöyle:

"HASTANENİN TESTİ NEGATİF, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

"Tabii ki sadece ülkemizde değil bütün dünyada çok ciddi bir salgın hastalığı olarak koronavirüs baş göstermiş durumda. Ülkemize diğer Avrupa ülkelerinden daha geç geldi. Bu sayede bizim ülke için sağlam tedbirler alma imkanı da doğdu. Ben 24 Mart'ta test için hastaneye başvurmuştum. Biri hastanenin yaptığı test, diğeri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan test. Hastanenin testi negatif çıkmıştı, Sağlık Bakanlığı'nın testi pozitif geldi. O yüzden hastanede tedavi altına alındım. İlk günlerde sağlık çalışanlarının ve doktorların telaşlı, panik hallerini görmüştüm ancak çıkmaya yaklaştığımız günlerde herkes biraz daha sakindi. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı protokol çerçevesinde olumlu sonuçlar alınmaya başlandığı görülmüştü. O yüzden daha sakin, daha sistemli durumun oluştuğunu gözlemliyorum."

"BU HASTALIK ÜSTESİNDEN GELİNEBİLECEK BİR HASTALIK"

"Tedbiri elden bırakmayacağız ama asla panik yapılmamalı. Bu hastalık üstesinden gelinebilecek bir hastalık. Ülkemizde sağlık sistemi de gayet yerine oturmuş durumda. Ben kendim bunu yaşayarak istişare ettim. Televizyonlarda açık oturumlarda insanlar paniğe sevk edebilecek bazı yorumlar var. Fiziksel sağlığın yanında ruhsal sağlığın da korunması gerekiyor. Bu anlamda insanlarımıza özellikle panik yapmamalarını, bu hastalığın üstesinden gelinebileceğini, sosyal mesafeyi korumalarını, evlerinden çıkmamalarını söylemek istiyorum. Buradan alacağımız çok büyük dersler de var. Aslında dünya düzeni belki yeniden kurulacak. Tüm ülkelerde hastalık ciddi bir gündem olmuş durumda, bütün dünya evlerine kapanmış durumda. Koronavirüs sonrası nasıl bir dünya olacak, nasıl gelişmeler bizi bekliyor bunlara kafa yormamız lazım hem ülke olarak hem de kendi camiamız olarak. Evde otururken bunları araştırmak ve fikir üretmek gerekir."

ALBAYRAK VE TERİM'İN DURUMU

"Abdurrahim Bey ile de hocamızla da her gün görüştük, konuştuk. İkisinin de sağlık durumu gayet iyi. Abdurrahim Bey ile 2 saat önce konuşmuştuk, kendisini çok iyi hissediyor. Kimse ümitsizliğe düşmesin. Bu hastalık üstesinden gelinebilecek hastalık. Elbette tedbirlerimi alacağız, ancak panik olmayacağız."

"HAYATIMDA EN MUTLU OLDUĞUM OLAYLARDAN BİR TANESİ..."

"Bu sürecin ne zaman sonlanacağının görülmesi gerekiyor. Bu görülmeden önceden yapılacak yorumlar ve düşünceler çok sağlıklı olmayabilir. Sonuçta biz Galatasaray Spor Kulübü'yüz her türlü olasılığa karşı tedbirlerimiz alıp değerlendiririz. Hastane süreci boyunca sayın Başkanımız hepimizin sağlığıyla çok yakından ilgilendi. Evde karantina halindeyken bile sürekli telekonferanslarla gerek personelimiz, gerek kulübümüzün diğer çalışanları ve tüm takımlarımızla ilgili ne tür çözümler üretilir bunlara kafa yormaya devam ediyoruz. Çok güzel bir ülkemiz, çok güzel bir halkımız var, camiamız da öyle. Aileler, çocuklarıyla şifa dileklerini ileten videolar çekip gönderdiler. Hayatımda en mutlu olduğum olaylardan bir tanesidir bu. Hepsine şükranlarımı arz ediyorum."