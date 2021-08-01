Barcelona, hazırlık maçında Alman ekibi Stuttgart ile karşı karşıya geldi.

Rapid Wien'den kiralık olarak Barcelona'ya gelen Türk asıllı Avusturyalı isim Yusuf Demir de maça 11'de başladı.

Barcelona, maçı 3-0 kazanırken Yusuf Demir, takımının 2. golünü Griezmann'ın asistiyle atmayı başardı.

On numara ve kanatlarda görev yapan Yusuf Demir, altyapısında yetiştiği Rapid Wien'de geçen sezon 38 resmi maçta görev yapmış ve 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Tercihini Avusturya Milli Takımı'ndan yana kullanan Türk asıllı futbolcu, Avusturya formasını şu ana kadar 1 kez giydi.