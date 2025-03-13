Yusuf Bakır'dan bronz madalya
Milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Giriş: 13.03.2025 - 23:11 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:11
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Cemal Yusuf Bakır, bronz madalyaya ulaştı.
Arnavutluk’un Tiran kentinde, 8-14 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 130 kilogramda ülkemizi temsil eden Cemal Yusuf Bakır, Çekyalı rakibi Artur Sarkısjan’ı 8-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ