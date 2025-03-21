Yusuf Akçiçek'ten yüzde 3566'lık rekor artış!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelmesiyle inanılmaz bir gelişim gösteren Yusuf Akçiçek'in güncel piyasa değerinde büyük bir sıçrama yaşandı. Daha önceki bonservis bedelinden %3566'lık oranla artış gösteren Yusuf Akçiçek, bu alanda Türkiye rekoru kırdı.
- 1
Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelmesiyle formayı kaptı ve yükselişe geçti.
- 2
Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde güncellemeye giderken Yusuf Akçiçek'te büyük bir artış yaşandığı görüldü.
- 3
Buna göre Yusuf Akçiçek, Süper Lig'deki son güncellemede piyasa değerini en fazla artıran futbolcu oldu.
-
- 4
Yusuf Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin eurodan 5.5 milyon euroya yükseldi.
- 5
%3566'LIK ARTIŞ
Böylece genç stoperin değerinde yüzde 3566.7'lik bir artış yaşanmış oldu.
- 6
Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Yusuf Akçiçek 970 dakika süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.
-