Eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde gerçekleştirilen Tarih Koridoru ve Kültür Tepesi projeleriyle restore edilen tarihi yapılar, ziyaretçilerin adeta geçmişe açılan penceresi oluyor.
Yurt içi ve dışında doğa sporları etkinlikleri ile kültür turları başta olmak üzere pek çok aktivite düzenleyen Kocaeli Doğa Sporları Kulübü (KODOSK), kültür gezileri programına Kent Merkezi Kültür Rotası'nı da ekledi.
KODOKS üyeleri, tarihte laiklik anlayışının kabul edildiği ilk ferman olarak bilinen "Hoşgörü Deklerasyonu"nun yayımlandığı Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti İzmit'ten (Nikomedya) İznik'e (Nikaia) yolculuğun başlangıç noktası kabul edilen Çukurbağ Mahallesi'nde toplandı.
Grup, rehber eşliğinde Orhan Camisi, Nikomedia döneminden kalan şehir surlarının görülebildiği Karaburç, Akçakoca Meydanı, Akçakoca Dere Camisi, Elbeyoğlu Konağı, sivil mimarlığın zengin örnekleri ile anıtsal tescilli yapı Süleyman Paşa Hamamı, Tarihi Kapanca Sokak, Kasr-ı Hümayun, Atatürk, Redif ve Etnografya müzeleri, Saat Kulesi, İmaret, Fevziye (Mehmet Bey) ve Yenicuma (Pertev Mehmed Paşa) camileri gibi önemli yapı örneklerinin bulunduğu rotayı yaklaşık 5 saat süren yürüyüşle tamamladı.
"TARİHİ YAŞAMAK BİZE FARKLI HİSSETTİRDİ"
KODOSK Başkanı Berna Ayakta Şerifi, kış sporları kampıyla yeni yıla başladıklarını, aktivitelerini kültür turuyla sürdürdüklerini söyledi.
İlk rotalarını tarihi öneme sahip İzmit olarak belirlediklerini ifade eden Şerifi, şöyle konuştu:
"Güzel İzmit'imizin tarihi yollarında yaklaşık 70 kişilik ekibimizle keyifle yürüyüş gerçekleştirdik. Umarım bundan sonra da bu başlangıçtan itibaren kültür rotalarında yürüyüşlerimiz devam edecek. 22 yıldır İzmit'te yaşıyorum, İzmitli sayılırım. Bu sokakları karış karış gezmek, tarihi yaşamak, 'Nikomedya', 'Hoşgörü' rotalarını izlemek bize farklı hissettirdi. Güzel bir şehirde yaşıyoruz, bunun kıymetini bilip koruyup kollamalıyız."
Nikomedya ve Osmanlı dönemi kalıntılarını gördüklerini, Tarih Koridoru'nda önemli eserleri tanıma şansları olduğunu anlatan Şerifi, çay molasında İzmit'in yöresel lezzetlerinden mancarlı pideyi de tatma imkanı bulduklarını belirtti.
Tüm katılımcıların yürüyüşten memnun kaldığını dile getiren Şerifi, "Kent Merkezi Kültür Rotası"nı faaliyet programına aldıklarını, tura katılamayan üyeleri için dönem dönem bunu tekrarlayacaklarını kaydetti.
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