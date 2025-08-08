Habertürk
    Takipde Kalın!
        Yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düştü!

        Yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düştü!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu facia yaşandı. Olayda yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düşen 65 yaşındaki Ali Özel, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 09:42 Güncelleme: 08.08.2025 - 09:42
        Yürüyüş yaparken üzerine yıldırım düştü!
        Tekirdağ Çorlu’da yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayda, ilçede yürüyüş yapan 65 yaşındaki Ali Özel, gök gürültülü sağanak yağışa yakalandı.

        İHA'nın haberine göre bölgeye yıldırımın düşmesi sonucunda talihsiz vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Habertürk Anasayfa