Türk turizm sektöründe, çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Önceki günlerde yaptığımız haberlerde, otel fiyatlarının kur artışları ile enflasyon oranından daha fazla olarak, yüzde 50'ye yakın zamlandığını duyurmuştuk. Ayrıca, yerli turist için ayrılan kontenjanların da önemli ölçüde indirildiğine de, hafta başındaki haberlerimizde yer verdik.

Son olarak, dünkü haberimizde ise İngiliz, Alman ve İspanyol turistin Türkiye'deki otellerde yerli turistten yüzde 35 daha ucuza konakladığını ortaya koyduk. Bugün ise, turizmde yerli turistin yine aleyhine olan başka bir gelişmeye dikkat çekmeye çalışacağız.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, ilk karın düşmesi ile birlikte, kayak sezonu açılmış durumda. Öyle ki, yaptığımız araştırmalarda, Türkiye'deki kayak merkezlerinde tatil yapmanın komşu ülkelerden önemli ölçüde daha maliyetli olduğunu tespit ettik.

ARADAKİ FARK 2 BİN LİRAYI AŞIYOR

Buna göre, 12-18 Ocak tarihlerinde Uludağ'da kayak tatili yapmanın bedeli 4 bin 199 liradan başlıyor. Türkiye'de henüz yasaklı olmayan uluslararası bir seyahat sitesi üzerinden yaptığımız araştırmada, aynı tarihlerde Bulgaristan'ın meşhur kayak merkezi Bansko'da tatil yapmanın bedelinin ise en az bin 595 TL olduğu görülüyor. Rakamlar, Bulgaristan'da kayak tatili yapmanın Türkiye'nin en meşhur kayak merkezine göre yüzde 62 daha hesaplı olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında bulunan Romanya'da da fiyatlar Bulgaristan ile benzer seviyelerde. Buna göre, 12-18 Ocak tarihlerinde Romanya'nın en ünlü kayak merkezi Brasov'da kayak otellerinin fiyatları bin 465 liradan başlıyor.

KARTALKAYA'DAN YÜZDE 77 DAHA UCUZLAR

Uludağ'daki tablo Türkiye'nin diğer bir ünlü kayak merkezinde de ise daha çarpıcı hale geliyor. Öyle ki, aynı tarihlerde Kartalkaya otellerinde konaklamanın bedeli 6 bin 952 TL'den başlıyor. Buna göre, Bulgaristan ve Romanya'daki bir kayak tatilinin Kartalkaya'ya göre yüzde 77 daha ucuz olduğu anlaşılıyor. Rakamlar, Kartalkaya'da kayak tatili yapmanın Türkiye'ye yakın iki ülkeye göre 4 kattan daha pahalı olduğunu gösteriyor.

Aradaki fiyat farkı işin içine vize ücretleri dahil edilince de kapanmıyor. Hem Romanya hem de Bulgaristan vize için Türk vatandaşlarından 60 euro (364 TL) talep ediyor. Buna göre vize ücreti eklendiğinde bile söz konusu iki ülkede kayak tatili yapmanın Uludağ'a göre yüzde 53, Kartalkaya'ya göre de yüzde 72 daha ucuz olduğu görülüyor.

Otellerin sahip olduğu özellikler elbette farklılık gösterecektir. Bu noktada, karşılaştırmanın sağlıklı olması adına incelediğimiz otellerin bulundukları bölgedeki kayak merkezlerine olan uzaklığını 200 metre ile sınırladığımızı da belirtelim.

UYGUN FİYATLI YERLER DE VAR

Türkiye'deki diğer kayak merkezlerine bakıldığında ise fiyatların daha uygun seviyelere indiği görülüyor. Buna göre, araştırmayı yaptığımız site üzerinden tespit ettiğimiz fiyatlara göre, Ilgaz'da bin 104 TL, Palandöken'de bin 320 TL, Erciyes'te ise bin 114 liraya konaklamak mümkün.

Söz konusu kayak merkezlerindeki fiyatların Uludağ ve Kartalkaya'ya göre daha uygun olduğu görülürken, Bulgaristan ve Romanya ile ise aynı seviyede olması dikkat çekiyor.