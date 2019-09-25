Yurt dışına çıkmak çoğu zaman uzun evrak toplama işlemleri ve vize başvuruları nedeniyle erteleniyor. Ancak doğru ve pratik bir şekilde evraklarınızı hazırlayıp, yurt dışı deneyimi kazanabilirsiniz. Türkiye'den vizesiz seyehatin gerçekleştirildiği ülkeler için pasaport edinmek yeterli olurken, Avrupa ülkeleri için Schengen vizesi gerekiyor. İşte yut dışına çıkmak için yapmanız gerekenler...

PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport işlemleri oldukça hızlı bir şekilde yapılıyor. Başvurunuzun ardından 2 gün içerisinde pasaportunuzu elinize almanız gerekiyor. Pasaport almak için öncelikle Nüfus Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden kimlik bilgilerinizi girerek en yakın Nüfus Müdürlüğü şubesinden bir randevu alın ve almak istediğiniz pasaportun süresine göre ödemeniz gereken pasaport harç ücretini ve defter harcını anlaşmalı bankalar veya Nüfus Müdürüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden kredi kartı ve banka kartı ile ödeyin. Randevu gün ve saatinizde 6 ayda çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve kimliğiniz ile randevu yerinde olun. İşlemleriniz 10 dakika içerisinde gerçekleştirilecektir.

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VİZESİZ YURT DIŞINA NASIL ÇIKILIR?

Vize istemeyen bir ülkeye seyahat edecekseniz, muhakkak dönüş biletinizi de yanınızda bulundurun ya da rezervasyonunuzu gösterecek belgenin çıktısını alın. Ayrıca gideceğiniz ülkede konakalayacağınız otelin rezervasyon çıktısını da yanınızda bulundurun. Bazı ülkelerin sağlılk sigortası isteyebileceğini de unutmayın. O yüzde gideceğiniz ülkenin konsolosluğunun resmi sitesinde konuyla ilgili detayları araştırın...

SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

Avrupa Birliğinde 1995 yılında imzalanan Schengen Sözleşmesi kapsamında bu Sözleşmeye taraf olan ülkeler arasındaki sınır kontrolleri kaldırılarak, sözleşmeye taraf olan ülke vatandaşlarına Schengen bölgesinde serbest dolaşım hakkı tanımıştır. Schengen bölgesi kapsamında sözleşmeye taraf olan ülkelerin dış sınırlarında yapılan kontrolerde ortak kurallar ve uygulamalar çerçevesinde vize kontrolleri yapılıp, Schengen sözleşmesi tarafları arasında emniyet güçleri ve yargı alanlarında işbirliği yapılmaktadır. Schengen bölgesinin dışında kalan üçüncü ülkelerin vatandaşları bu ülkelere girebilmek için Schengen vizesi almalıdırlar.

Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan Schengen Sözleşmesini imzalayan Avrupa Birliği üyesi ülkelerdir. Avrupa Birliği üyesi olmayan Lihtenştayn, Norveç, İzlanda ve İsviçre de Schengen bölgesine dahil olup Schengen Sözleşmesinin tarafı konumundadırlar.

Schengen vizesine tabi olan ülkelerin vatandaşları 180 gün içinde 90’ü aşmayacak şekilde Schengen ülkeleri arasında serbest dolaşım hakkına sahip olmakla birlikte, Schengen vize rejimi yönetmeliğine göre, Schengen vizesinin ilk kullanımında vizenin alındığı ülkeye giriş yapma zorunluluğu vardır. Örneğin Fransa Konsolosluğundan alınan bir Schengen vizesi ile ilk olarak Fransa’ya giriş yapılması gerekmektedir. Vizenin süresine göre bu ülkeden sonra diğer bir Schengen üye ülkesine seyahat edilebilmektedir.

Schengen ülkeleri ortaklaşa Schengen Bilgi Sistemi (Schengen Information System – SIS) adı verilen bir veri tabanını kullanmaktadırlar. Bu veritabanında Schengen vizesi ile Schengen ülkelerine seyahat eden kişilerin bilgileri kaydedilmekte olup üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Schengen vizesi almanın prosedürleri ülkeden ülkeye, Schengen vizesinin genel kurallarını etkilemeyecek şekilde farklılıklar gösterebilir. Herhangi bir Schengen ülkesinin büyükelçiliği veya konsolosluğu tarafından verilen vize türüne göre seyahatin ve diğer koşulların mahiyetine göre belirli bir vize türünün içerdiği farklı kısıtlamalar olabilir. Bununla birlikte en genel tipteki Schengen vizesi, vize sahiplerine 180 gün (6 ay) içinde vizenin başlangıç tarihinden itibaren en fazla 90 günlük seyahat etme hakkı tanıyan kısa süreli bir vize türüdür.

Schengen vizesi için gereken evrakları tamamlayanlar ve Schengen ülkesindeki veya bölgesindeki seyahatleri boyunca seyahat masraflarının kendisini karşılayacağına dair finansal taahhütleri verenler Schengen vizesi başvurusunda bulunabilirler.

Seyahatin amacına ve niteliğine bağlı olarak Schengen ülkelerinin Türkiye’deki Konsolosluk ve Büyükelçiliklerine 3 genel başlık altında toplanan vize türlerinde başvuru yapılabilmektedir.

Tek Tip Schengen Vizesi: Turistik gezi, ticari görüşme/toplantı, aile, arkadaş, akraba ziyareti gibi altbaşlıklarda toplanan Tek Tip Schengen vizesi, aldındığı ülkede belirli bir zaman aralığında giriş tarihinden itibaren 180 gün içinde 90 güne kadar konaklamaya izin verir. Vizeyi alan kişi 90 gün içinde belirli bir zaman aralığında Schengen ülkelerine seyahat edebilir ancak bu noktada belirtilmesi önem arz eden husus vize sahibi kişinin 90 gün boyunca vizesini aldığı ülkede kesintisiz kalacağı ya da diğer ülkelere bu süre boyunca seyahat edeceği anlamı çıkarılmamalıdır.

Sınırlı bölgesel geçerliliği olan vize; Sadece vizeyi veren Schengen ülkesine seyahat edilmesine izin vermektedir veya bazı durumlarda vize başvurusunda bulunurken seyahat edilecek olan Schengen ülkeleri özellikle belirtilmelidir.

Ulusal vize; Schengen ülkelerine çalışma, eğitim ve öğrenim veya sürekli oturum izni almak amacıyla gidenlere verelen Schengen vize türü olup D tipi vize olarak da bilinir.

Schengen vizesi tek girişli veya çok girişli olarak verilebilir. Tek girişli Schengen vizesi alan kişi bir Shengen bölgesine sadece belirli bir süre içinde girebilir. Çok girişli vize Schengen bölgesine istenildiği zaman giriş ve çıkış yapmaya imkan sağlar. Belirli bir zamanda, belirli bir amaçla Schengen ülkesinde daha uzun süre bulunmak zorunda olanlara (öğrenimi, çalışma vb.) oturma izni başlığı altında uzun süreli vize verilebilmektedir. Diğer taraftan çok girişli ulusal Schengen vizesi ile diğer ek vize koşullarının gerektirdiği kurallara bağlı olunmaksızın Schengen bölgesinde seyahat edilebilir.

SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?

Schengen vizesi için en önemli koşullardan birisi pasaport süresinin, vize bitiş tarihinden sonra 3 ay daha geçerli olması. Schengen vizesine başvururken gerekli evrakların eksiksiz olması gerekiyor. Vize başvurusunu isterseniz bireysel istersen vize acentalarından biri aracılığıyla yapabilirsiniz. Ancak pek çok Avrupa Birliği ülkesinin bireysel ve turistik vize işlemleri için yetkilendirdiği kuruluş olabileceği unutulmamalı ve bireysel başvuru yapacak kişiler muhakkak gitmek istedikleri ülkenin konsolosluk sitesinden bu bilgiyi teyit etmeli. Schengen vizesi için önemli bir diğer nokta ise, eğer davetiye ile gidecekseniz davetiyenin başvurunuz esnasında eksiksiz şekilde hazır bulunması ve gidiş dönüş biletlerinizin belgelenerek konsolosluğa iletilmesi. Eğer turistik vizeye başvuracaksanız gidiş dönüş biletine ek olarak, kalacağınız otelin rezervasyon belgesini de konsolosluğa teslim etmeniz.

NOT: Vizeniz çıktı ve uçağa binerek yola çıktınız. Bizce bilet ve otel rezervasyon belgelerinizin bir örneğini de yanınıza bulundurun. Pasaport kontrolü sırasında sorulabilir...

SCHENGEN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Şirketten Alınacak Evraklar

- Dilekçe (Çalıştığınız şirketin antetli kağıdına seyahat amacınızı ve izinli olduğunuz tarihleri belirten bir dilekçe yazılmalıdır. Aynı zamanda İmza yetkilisi tarafından ıslak imzalı, kaşeli ve orijinal olmalıdır)

- Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Son 3 ay içerisinde alınmış olmalıdır)

- İmza Sirküleri Fotokopisi

- Ticaret Sicil Gazetesi Kopyası

- Vergi Levhası Fotokopisi (İçinde bulunduğumuz yıl işlenmiş olmalıdır)

- İşe Giriş Bildirgesi Fotokopisi

- Son 3 Aylık Maaş Bordrosu Fotokopileri

Sizin Hazırlayacağınız Evraklar

- Pasaport (Varsa Eski Pasaport Asılları) Pasaportunuzda en az 2 adet boş vize sayfası bulunmalıdır. Seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerliliği olmalıdır. Soyadı değişikliği varsa; pasaport yeni soyadına göre yenilenmelidir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmeyecektir.

- T.C. Kimlik Fotokopisi (Yabancılar için; Türkiye'de geçerli oturum izni aslı ve kopyası)

- 2 Adet Biometrik Fotoğraf (Biometrik özelliklere uygun, arka fonu beyaz, dişlerin gözükmediği, rötuşsuz resim. 3 aydan eski olmamalı ve 35x45 mm ebatında olmalıdır)

- Seyahat Sağlık Sigortası Aslı (Başvurduğunuz acente yapacaktır. Eğer siz kendiniz yaptırmak isterseniz tam kapsamlı, 30.000 Euro teminatlı olmalı ve seyahat tarihinden en az 1 gün önce başlayıp, 1 gün sonra bitmelidir)

- Şahsi ve Şirket Banka Hesabı Aslı (Masraflar başvuru sahibi tarafından karşılanacaksa; son 3 aylık hesap hareketlerini gösteren, en az 5.000 TL kullanılabilir bakiyeli, son bir hafta içerisinde alınmış, banka tarafından ıslak imzalı kaşeli ve ekinde banka imza sirküleri olmalıdır.)

- SGK 4A Hizmet Dökümü (E-Devlet veya Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmalıdır.)