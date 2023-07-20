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        Haberler İş-Yaşam Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 40 yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 40 yükseldi

        Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 15,62, yıllık bazda yüzde 39,92 artış gösterdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:42
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        Yurt dışı ÜFE yıllık yüzde 40 yükseldi
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        Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, haziranda YD-ÜFE aylık yüzde 15,62, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 26,29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,58 arttı.

        Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,47, imalatta yüzde 40,03 artış görüldü.

        Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 37,1, dayanıklı tüketim malında yüzde 45,02, dayanıksız tüketim malında yüzde 45,04 ve sermaye malında yüzde 48,82 artış gerçekleşirken enerjide yüzde 12,17 azalış kaydedildi.

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        Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 13,7, imalatta yüzde 15,65 artış şeklinde hesaplandı.

        Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 14,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,33, dayanıksız tüketim malında yüzde 14,46, enerjide yüzde 27,15, sermaye malında yüzde 16,11 yükseliş olarak gerçekleşti.

        Yıllık YD-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

        YD-ÜFE'ye göre azalış gösteren tek alt sektör yüzde 12,17 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 60,62, bilgi yönetim sistemi makine ve ekipmanları yüzde 59,14, içecekler yüzde 59,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        Aylık YD-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

        Aylık bazda bakıldığında, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 10,94, diğer mamul eşyalar yüzde 11,26, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 11,51 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 27,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 20,41, diğer ulaşım araçları yüzde 17,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

        YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

        Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81
        2020 2,39 0,77 3,48 5,46 1,47 0,95 1,64 7,46 3,08 4,62 2,02 -0,76
        2021 -1,37 -2,46 7,45 7,14 4,69 3,93 0,34 -0,92 1,55 7,93 13,49 25,92
        2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67 1,34 2,28 2,77
        2023 4 0,42 1,65 2,43 0,45 15,62

        YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

        Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
        2019 35,35 30,71 32,24 33,43 30,66 22,23 16,32 -2,94 -11,15 -2,88 5,59 8,93
        2020 9,53 12,38 12,43 13 10,06 14,82 19,49 30,23 33,15 37,69 41,12 37,56
        2021 32,51 28,27 33,19 35,31 39,6 43,72 41,89 30,81 28,87 32,96 47,89 87,64
        2022 96,44 106,13 105,82 97,11 100,54 110,66 111,34 118,94 117,04 103,79 83,66 49,9
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