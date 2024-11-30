E-ticarette bir düzenleme daha! 30 Euro'luk limite kargo ücreti de ekleniyor
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yurt dışı alışverişlerinde kargo ücretini alıcı ödemeye başlayacak. Konu hakkında kısa bir zaman önce de gümrüksüz alışveriş limiti düşürülmüştü. İşte, detaylar...
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Yurt dışından alışveriş yapan tüketicileri ilgilendiren bir karara daha imza atıldı. Yeni düzenleme ile 150 eurodan 30 euroya düşürülen gümrüksüz alışveriş limitine kargo ücreti de eklendi. İşte, detaylar...
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YURT DIŞI ALIŞVERİŞ LİMİTİ 30 EURO'YA DÜŞÜRÜLDÜ
Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurt dışından alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya indirilmişti.
Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Euro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 Euro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60 vergi alınacak.
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KARGO MALİYETİNİ DE ALICI ÖDEYECEK
Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla birlikte 30 Euro'luk limite kargo ücreti de dahil edilecek. Karar, 29 gün sonra yürürlüğe girecek.
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'ŞİKAYETLER ETKİLİ OLDU'
Ticaret Bakanlığı, gümrüksüz vergi limitinin düşürülmesi hakkında yaptığı açıklamada son dönemde e-ticaret siteleri ile ilgili yapılan şikayetlere dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan açıklamada;
"Son aylarda yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda gerek kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden, gerekse de bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı-satıcı esnaf, tacir ve KOBİ'lerden esnaf odalarından ticaret ve sanayi odalarından satış, üretim ve istihdam kaybı şeklinde yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur" denildi.