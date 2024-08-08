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        Haberler Bilgi Ekonomi Yurt dışı e-ticaret vergi oranı yüzde kaç oldu? Yurt dışı siparişlerinde yüzde kaç vergi alınıyor?

        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi! Yurt dışı e-ticaret vergi oranı yüzde kaç oldu?

        Yurt dışı alışverişleri için yeni bir vergi düzenlemesi getirildi. Alışveriş yapılan ülke ve miktara göre ürünlerden yüzde 30 ve 60 almak üzere yeni vergiler alınacak. Ticaret Bakanlığı'ndan, konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur" denildi. Peki, yurt dışı e-ticaret vergi oranı yüzde kaç oldu? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 08:39 Güncelleme: 08.08.2024 - 08:46
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        • 1

          4458 Sayısı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2024'ün 6 ayında yerli kartlar ile yurtdışından yapılan online alışveriş işlem adedi yüzde 17 oranında artarken, yapılan bu işlemlerin toplam tutarı ise yüzde 95 oranında artış gösterdi. Peki, yurt dışı e-ticaret vergi oranı ne kadar oldu?

        • 2

          YURT DIŞI E-TİCARET VERGİ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

          Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti bin 500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30, diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60 vergi alınacak.

        • 3

          Ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde söz konusu oranlara ek yüzde 20 oranında tek ve maktu vergi tahsil edilecek.

        • 4

          'ŞİKAYETLER ETKİLİ OLDU'

          Ticaret Bakanlığı, yapılan düzenleme ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde e-ticaret siteleri ile ilgili yapılan şikayetlere dikkat çekildi.

          Açıklamada, "Son aylarda yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda gerek kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden, gerekse de bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı-satıcı esnaf, tacir ve KOBİ'lerden esnaf odalarından ticaret ve sanayi odalarından satış, üretim ve istihdam kaybı şeklinde yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur" denildi.

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