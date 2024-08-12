Yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 lira olacak, zamlı tarife ne zaman uygulanacak?
Yeni Vergi Paketi kapsamında yurt dışı çıkış harcı fiyatlarında artışa gidildi. Daha önce 150 lira olarak uygulanan yurt dışı harcı, 500 liraya çıkarıldı. Yeni değerleme oranına göre her sene artırılmasına karar verilen yurt dışı harcı için GİB, sınır kapısına gerek kalmadan harç miktarının önceden yatırılabileceğini ifade etti. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 TL olacak?
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Vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 2 Ağustos’ta Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve bu kapsamda; 150 lira olan yurt dışı harcı 500 liraya çıkarıldı. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne zaman 500 TL olacak? İşte, detaylar...
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150 TL'LİK YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ARTTI
Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos itibarıyla 150 liradan, 500 liraya çıktı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranına göre artana kadar yurt dışı harç pulu 500 TL oldu.
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YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖNCEDEN YATIRILABİLECEK
Gelir İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."