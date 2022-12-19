TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı!

DHA'da yer alan habere göre hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çınar, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çınar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Uzman çavuş olarak 5 yıldır görev yapan, evli ve 1'i kız 2 çocuk babası Kadir Çınar'ın bugün memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.