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TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı!

Aksaray'da, otomobiliyle TIR'a arkadan çarpan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Kadir Çınar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 5 yıldır görev yapan, evli ve 1'i kız 2 çocuk babası Kadir Çınar'ın bugün memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi

Giriş: 19.12.2022 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
YÜREK YAKAN KAZA | TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı! -Güncel haberler
TIR'a çarpan uzman çavuş kurtarılamadı!
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DHA

Aksaray'da kaza, dün akşam, Aksaray- Adana yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır Silvan´da görevli Uzman Çavuş Kadir Çınar (28), yönetimindeki otomobille Oktay Dönmez'in kullandığı TIR´a arkadan çarptı.

KAZADA AĞIR YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Çınar, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çınar, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Uzman çavuş olarak 5 yıldır görev yapan, evli ve 1'i kız 2 çocuk babası Kadir Çınar'ın bugün memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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