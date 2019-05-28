30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolduktan 21 gün sonra dün kemikler ile 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait ayakkabı ve kıyafetlerin bulunduğu bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı.
DHA'nın haberine göre, Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile, kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.
Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, AFAD, UMKE ve güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.
16 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI
Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları sonlandırıldı.
DERE YATAĞINDA AYAKKABI İLE KIYAFET
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri dün, Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazide, dere yatağında ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ecrin'in ailesi de bulunan ayakkabı ve kıyafetlerin kızlarına ait olduğunu teşhis etti.
KAFATASI VE DAĞINIK HALDE KEMİKLER
Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ve dağınık halde kemikler bulundu. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası kemikler toplandı. Kemikler, Ecrin'e ait olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
BAŞSAVCILIKTAN ECRİN AÇIKLAMASI
Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığından da konu ile ilgili bir açıklama yayımlandı. Bölgede yürütülen arama çalışmalarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "7 Mayıs tarihinde kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz’a ilişkin olarak, ‘kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme’ suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup evinin 6 km ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır.
Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri cumhuriyet savcısı huzurunda devam etmektedir."
KEMİKLERİN SONRADAN BIRAKILDIĞI İHTİMALİ
Kemikler ile Minik Ecrin'e ait ayakkabı ve kıyafetleri bulduğu bölgede, bu sabah yeniden arama çalışması başlatıldı. Bölgeye gelen AFAD ve Jandarma ekipleri, savcı nezaretinde dere yatağında arama çalışması yürütüyor. Çalışmalarda AFAD'ın 'Abrek' isimli kadavra köpeği de kullanılıyor.
Bu arada, kemiklerin bulunduğu, Ecrin ailesinin evine 6 kilometre mesafedeki alanın daha önce ekiplerce tarandığı ortaya çıktı. Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kemiklerin sonradan o bölgeye bırakıldığının tahmin edildiği bildirildi.
ÜVEY AMCA TAKİBE ALINDI
Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı'nın 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve kasten adam öldürme' suçlarına ilişkin olarak başlattığı soruşturma da genişletildi. Savcılık ile polis ve jandarma ekipleri, soruşturmada aile içi bazı ilişkileri mercek altına aldı.
Sevcan Kurnaz'ın, 16 yaşındayken kaçarak kendisinden 20 yaş büyük Cengiz Kurnaz ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Ecrin 4 aylıkken Cengiz Kurnaz kalp krizinden yaşamını yitirince Sevcan Kurnaz'ın, 7.5 ay önce de ilk eşinin kız kardeşinin oğlu olan Deniz Kurnaz ile evlendiği ifade edildi. Sevcan Kurnaz'ın bu evlilikten de 6.5 aylık hamile olduğu bildirildi.
KAYBOLMADAN ÖNCE ÜVEY AMCASINA BIRAKILMIŞTI
Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın ikilinin ilişkilerini önceden bildiği ve durumu kalp krizinden ölen ilk eşi Cengiz Kurnaz'a söylediği belirlenmişti. Ecrin kaybolmadan önce son olarak üvey amcası Özkan Kurnaz'a bırakılmıştı. Savcılık, şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Özkan Kurnaz'ın cep telefon kayıtlarını geriye dönük incelemeye aldı. Kurnaz'ın olay gününe ilişkin çelişkili ifadeleri de mercek altına alındı.
DEDE VE BABAANNE'DEN KAN ÖRNEKLERİ ALINDI
Bu arada, soruşturma kapsamında Ecrin'in dedesi Nuri ile babaannesi Hacer Kurnaz'ın da kan örnekleri alındı.
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