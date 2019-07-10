'10 ayda 10 kez dahi görmeye gelmedi'

Şehitkamil İlçesi’ne bağlı Değirmiçem Mahallesi’nde oturan Muhammed Zeki Bozgeyik, 2 yıldır ayrı yaşadığı anaokul öğretmeni İpek Kıvrım’dan 8 ay önce boşandı. Boşanma davasının ardından da mahkeme, çiftin çocuklarının velayetini baba Muhammed Zeki’ye verdi. Kızı Deniz ile görüşemediği için 3. Aile Mahkemesi’ne dava açan anne İpek, kızının icra yoluyla babasından alınmasını istedi. Bugün de Muhammed Zeki Bozgeyik’in oturduğu eve gelen polis ve icra ekipleri, pedagog eşliğinde Deniz’i almak için uzun süre uğraştı.

ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ

İHA'nın haberine göre, bütün uğraşlar neticesinde ikna olmayan küçük kız, babasından ayrılmak istemedi. Babasının kucağında dışarı çıkan Deniz, kendisi almak için gelen annesi İpek’in kucağına gitmek istemedi. Babasına sarılarak uzun süre gözyaşı döken küçük Deniz'in çığlıkları mahalleyi inletti. Deniz’in çığlıkları yürekleri dağlarken, Deniz babası Muhammed Zeki ile polis aracına bindi. Polis ekipleri Deniz’i annesi İpek’e teslim etmek üzere karakola götürdü.

“BENİM KIZIM MAL DEĞİL”

Kızının icra memurlarıyla alınıp götürülmesine karşı çıkan baba Muhammed Zeki, kızının bir eşya olmadığını belirterek, “Bu kişisel bir ilişki değil çocuğa yapılan kişisel bir işkencedir. Yaklaşık 10 aydır velayeti bende olan çocuğumu annesi toplam 10 defa gelip görmüyor ama bugün bir aylığına almak için icra kanalıyla, bir mal almak, bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi almak ister gibi hacze geliyor. Ben kesinlikle buna karşıyım. Gelen memurlar ve pedagoglar çocuğumu ikna ederek götürebilirler. Zorla haczedilerek götürülmesine kesinlikle karşıyım. Çocuğumun ağlaya ağlaya sürüklenmesine karşıyım” dedi.

“KIZIM ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN GİTMEK İSTEMİYOR"

Çocuğun annesinin normal zamanda her hafta görüşme hakkı olmasına rağmen görüşmeye gelmediğini ama bir aylığına haciz yoluyla almaya çalıştığını vurgulayan Bozgeyik, “Biz 10 ay önce boşandık ve mahkeme çocuğun velayetini bana verdi. Bu süre zarfında annenin her hafta sonu çocuğu alma ve görme şansı vardı ama bu 10 aylık sürede 10 kez dahi görmeye gelmedi. Evlerimiz arasındaki mesafe çok yakın olmasına rağmen görmeye gelmedi. Zaten çocuğum da geçmişte annesinden şiddet gördüğü için kesinlikle gitmek istemiyor” diye konuştu.