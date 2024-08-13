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        Haberler Gündem Güncel Yüreğir'e yeni kapalı semt pazarı açılıyor | Son dakika haberleri

        Yüreğir'in yeni kapalı semt pazarı açılışa hazırlanıyor

        Adana'nın Yüreğir ilçesi sakinleri, yeni kapalı semt pazarına kavuşuyor. Çalışma yapılan alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, çevre mahallelere de hizmet verecek kapalı semt pazarının iki hafta içinde açılacağını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:36 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:36
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        Yüreğir'e kapalı semt pazarı
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        Adana'nın Yüreğir ilçesinde yapımı süren yeni kapalı semt pazarında sona gelindi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yeşilbağlar Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda yapılan zemin kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını denetleyen Başkan Demirçalı, 5 bin 100 metrekare alan üzerine kurulan kapalı semt pazarının 2 hafta içinde bölge halkının hizmetine sunulacağının müjdesini verdi.

        Vatandaşların kapalı semt pazarında daha sağlıklı şartlarda alışveriş yapma imkânına kavuşacağını belirten Başkan Demirçalı, "Bölgede birçok mahallemize hizmet verecek olan kapalı semt pazarımızda zemin kaplama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Bütün çalışmalarımızı tamamladıktan sonra pazarımızı 15 gün içerisinde halkımızın hizmetine sunacağız. İnsanlarımız artık alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapabilecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yüreğir'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı İsa Karagöz ve Koza Mahalle Muhtarı Selim Bağara da Başkan Demirçalı'ya hizmetleri için teşekkür etti.

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        #Yüreğir
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