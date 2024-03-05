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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da ilginç olay: Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı! - Son dakika

        Önce tahliye sonra kelepçe! Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!

        İstanbul Avcılar'da emlakçı tarafından kiraya verilen, daha sonra ise kiracının başka bir kişiye kiraya verdiği daire tahliye edildi. Adeta yurda çevrilen ve 27 yatak konulan daireyi son kiralayan M.A. isimli şüpheli ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:12
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        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
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        Avcılar'da ev sahibinin kaçak çalıştığı iddia edilen emlakçı aracılığıyla kiraya verdiği 4 katlı binanın 2 katındaki daire tahliye edildi. Dairenin bulunduğu adrese giden polis ekipleri kapıyı çalmasına rağmen cevap alamadı. Dairede kalanların valizleriyle evden ayrıldığı öğrenildi. Daireyi son kiralayan M.A. isimli şüpheli ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki daire ev sahibi tarafından kaçak çalıştığı iddia edilen bir emlakçıya verilmişti. Emlakçıdan daireyi kiralayan ise, evi bir başka kişiye kiraya verdi. Daireyi son kiralayan kişi ise, 3 odalı evin her odasına 10 yatak yerleştirip, her yatağı 3 bin liradan kiraya vermişti.

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        POLİS GELMEDEN EVDEN AYRILDI

        Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri haberin yayınlanmasının ardından söz konusu adrese gitti. Polis ekipleri dairenin kapısını çalmasına rağmen cevap alamadı. Evde yaşayanların polis ekipleri gelmeden bir süre önce daireden ayrıldığı öğrenildi.

        Evde yaşayanların ayrılırken çamaşır makinesiyle buzdolabını da merdiven boşluğuna bıraktığı belirlendi. İstanbul Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Arzu Pul, "Mal sahibi polisi çağırdı polis geldi. Polis ve Emlakçılar Odası'nın işbirliğiyle sorunu çözdük. Kiracı apar topar kaçmak zorunda kaldı. Mal sahibini çağırarak kiracı hakkında tazminat davası açmasını da istedik. Eve verilen zarar çok büyük. 100 bin lira gibi bir rakamla ancak dekore edilebilir. Bir de haksız kazanç sağladığı için mal sahibi tarafından kiracı hakkında dava açılacak. Burada vatandaşlarımızın yapması gereken kayıtlı ve yetki belgeli emlakçılarla çalışmaları. Yatırımlarının kabusa dönmemesi için kayıt dışı olan emlakçılarla değil, kayıtlı emlakçılarla çalışmaları gerekir" dedi.

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        KAÇAK GÖÇMENLERE KİRALADI

        Daire sahibinin arkadaşı ve emlakçılık yapan Gökhan Kırık ise, "İyi atlattık. Amacımız sadece Avcılar değil, İstanbul genelinde yabancı gayrimenkul firmalarının iş yapmaması, kendi insanlarımızın da mağduriyet yaşamaması. Tek amacımız bu, bizim mücadelemiz budur. Kendi vatandaşlarımızın 15-20 bin liralık kiralar değil de 8-10 bin liralık kiralar vermesidir. Bunlarla çok karşı karşıya kalınıyor biz de bunun önüne geçmenin peşindeyiz " dedi.

        Diğer yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Avcılar'daki dairenin ilk kiracı tarafından, M.A isimli şüpheliye kiralandığı tespit edildi. M.A.'nın ise, daireyi kaçak göçmenlerin Avrupa'ya illegal geçişinden önce barınmasına yönelik kullandığı belirlendi. M.A. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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