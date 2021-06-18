Rapçiler Yunus Emre için buluştu

Bu yıl Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümü olması münasebetiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. 30 Ocak 2021 Resmi Gazete'de yayımlanan Genelge ile 2021, Cumhurbaşkanlığı tarafından da 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan edilmişti.
Yunus Emre Enstitüsü açıklamasında, Yener Çevik, Sayedar (Erman Demircioğlu),Sansar Salvo (Ekincan Arslan),Odry G (Erdoğan Güler) ve Nasihat'in (Yasin Ulu) bir araya gelerek, Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre için 'Selam Olsun' adlı rap parçasını dinleyicilerin beğenisine sunduğu belirtildi.
UNESCO ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde hazırlanan Yunus Emre'nin sözlerinin ve bakış açısının anlatıldığı rap parçasının yanı sıra rapçiler klip çekimi için de kamera karşısına geçti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre'nin felsefesinin gençlerle buluşması adına Türkiye'nin önemli rap sanatçıları tarafından bu felsefenin müziğe dökülmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Yunus Emre'nin sözlerini dünyanın farklı noktalarındaki insanlarla birlikte özellikle genç kuşaklarla buluşturmak istediklerini aktaran Prof. Dr. Şeref Ateş, "Biz Yunus Emre Yılı vasıtasıyla tiyatrosuyla, müziğiyle, sözleriyle bu yılı anlamlandırıyoruz. 'Yaratılmışı yaratandan ötürü severim' felsefesini birbirinden farklı eserler aracılığıyla bütün dünyaya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
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