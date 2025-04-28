Yunus Akgün'e Ada kancası!

"ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

Eyüpspor maçı sonrası konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Torreira'nın sözleşmesini daha önce yenilemiştik. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.