24 NİSAN 2020
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Yünsa kademeli olarak üretime yeniden başlıyor

1 Nisan'da koronavirüs salgını sebebiyle üretime ara veren Yünsa, Çerkezköy fabrikasında 27 Nisan'dan itibaren üretimin kademeli olarak başlayacağını açıkladı. Firma 4 Mayıs itibarıyla tüm işletmenin faaliyete geçmesini beklediğini bildirdi

24.04.2020 - 10:58 | Güncelleme: ABONE OL
Yünsa çerkezköy
HABERTURK.COM

Yünsa 17 Nisan'dan itibaren, 1 Nisan'da ara verdiği üretimine kademeli olarak başlayacağını açıkladı.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"30 Mart 2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Covid-19 virüs salgını kapsamında hem çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını hem de toplum sağlığını korumak amacıyla 1 Nisan 2020 tarihinden başlayarak minimum 12 gün tüm faaliyetlerimize ara vereceğimizi açıklamıştık.

Bu geçen sürede gelişmeleri de değerlendirerek şirketimizin Çerkezköy'deki fabrikasında 27 Nisan 2020 tarihinde kademeli olarak üretimin başlatılmasına karar verilmiş olup, 4 Mayıs 2020 itibarıyla da tüm işletmenin faaliyete geçmesi beklenmektedir."

YENİ GENEL MÜDÜR ATANDI

Firma bunun yanında yaptığı başka bir açıklamada 21 Nisan'da Genel Müdürlük görevinden istifa eden Nuri Refik Düzgören'in  yerine, Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa Sürmegöz'ün aynı zamanda Genel Müdür olarak da atanmasına karar verildiğini bildirdi.

 

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