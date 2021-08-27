Akis Çohacopulos hayatını kaybetti

Panhelenik Sosyalist Hareket Partisinin (PASOK) kurucusu eski başbakanlardan Andreas Papandreu’nun yakın arkadaşı olan ve PASOK'un önemli isimleri arasında yer alan Çohacopulos, 2012 yılında 5 ay süren davanın sonunda 20 yıl hapis ve 520 bin avro para cezasına mahkum edilmiş, mal varlığına el konulmuştu.

Çohacopulos, savunmasında davanın siyasi amaçlı olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.