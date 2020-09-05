AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, faaliyetin Malatya'da konuşlu 2. Ordu Komutanlığının planlı çalışması olduğu, Yunanistan sınırına herhangi bir askeri sevkiyatın söz konusu olmadığı öğrenildi.