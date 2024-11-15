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        Haberler Dünya Yunanistan, silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor | Dış Haberler

        Yunanistan, silahlı kuvvetlerini yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor

        Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, ülkede silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin planı açıkladı. Buna göre, zorunlu askerlik, profesyonel askerlik ve silahlanmaya ilişkin çok sayıda değişim öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 08:43 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:43
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        Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkede silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin planı açıkladı.

        Dendias, parlamentoda Dış Politika ve Savunma Komisyonuna, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2024-2035 planını sundu.

        Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bu çerçevede, zorunlu askerlik, profesyonel askerlik ve silahlanmaya ilişkin çok sayıda değişim öngörülüyor.

        Öngörülen değişiklikler arasında, kışla sayısının 837'den 705'e indirilmesi, tüm ülkeyi kapsayacak şekilde, insansız hava araçlarına (İHA) ve hava saldırılarına karşı hava koruma kalkanı oluşturulması, Silahlı Kuvvetlere ait silah, teçhizat, nakliye uçak ve helikopterlerinin modernize edilmesi, 4.5 ve 5. nesil uçak edinilmesi, doğal afetlere müdahale gücünün artırılması, Doğu Akdeniz'de operasyonal kabiliyetin yükseltilmesi gibi unsurlar yer alıyor.

        Öte yandan, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Yunanistan'ın, İHA ve hava saldırılarına karşı 2 milyar avro değerinde savunma kalkanı oluşturmak üzere İsrail ile görüştüğünü ileri sürdü.

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        #yunanistan
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