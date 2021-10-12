Son dakika bilgilerine göre Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6,3 olarak aktardı.

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