Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dendias'ı Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda karşıladı.

Bakan Çavuşoğlu ile Dendias daha sonra depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'a gitti. Çavuşoğlu ile deprem bölgesini ziyaret eden Dendias burada açıklamalarda bulundu.

"DESTEK BURADA BİTMEYECEK"

Dendias'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Biz tabii ki burada arama kurtarma yürüten Yunan ekibin kurtarma faaliyetlerinden son derece memnunuz. Çavuşoğlu ile birlikte, Danimarka, Hollanda ve Avusturya ekibinin çadırını ziyaret ettik. Avrupa'dan gelen ekipler 205 kişiyi kurtarmış. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki Yunanistan hükümetinin Türkiye'nin bu zor günleri aşması için verdiği destek burada bitmeyecek.

Sayın Başbakan Miçotakis'ten aldığım talimat doğrusunda biz, hem ikili hem AB düzeyinde elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. İlişkilerimizin düzelmesi için bir deprem daha yaşanması gerekmiyor."