Yunanistan, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan sınır kapılarını 1 Temmuz'da tekrar açıyor. Yunanistan'ın sınır kapılarını açtığı ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7'sini 1 Temmuz itibariyle açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi.

Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.