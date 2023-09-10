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        Haberler Dünya Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı

        Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı

        Yunanistan'ın 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:30
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        • 1

          Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kardiça'da çarşambadan beri kayıp olduğu bildirilen 58 yaşındaki erkeğin cesedine ulaşıldı.

        • 2

          Pilio'da da kayıp kişinin cansız bedeni Eğriboz'da bulundu.

        • 3

          Böylece sel felaketinde ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.

        • 4

          Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.

        • 5

          Tesalya Bölgesi'ndeki Kardiça, Trikala ve Larisa'daki çok sayıda yerleşim birimi hala sular altında.

        • 6

          Sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor.

        • 7

          Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, akşam saatlerinde bölgede incelemelerde bulunacak.

        • 8

          Miçotakis'in selzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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