Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı
Yunanistan'ın 5 Eylül'den beri karşı karşıya kaldığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
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Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Kardiça'da çarşambadan beri kayıp olduğu bildirilen 58 yaşındaki erkeğin cesedine ulaşıldı.
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Pilio'da da kayıp kişinin cansız bedeni Eğriboz'da bulundu.
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Böylece sel felaketinde ölenlerin sayısı 12'ye çıktı.
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Pinio Nehri'ndeki suyun yükselmesi nedeniyle birçok yerleşim birimi tedbir amaçlı boşaltıldı.
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Tesalya Bölgesi'ndeki Kardiça, Trikala ve Larisa'daki çok sayıda yerleşim birimi hala sular altında.
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Sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor.
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Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis, akşam saatlerinde bölgede incelemelerde bulunacak.
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Miçotakis'in selzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.