Yunanistan'da sel felaketi

Yunanistan’ın Ege Denizi’nin güneyindeki Paros ve Mikonos adalarında şiddetli yağışlar sele neden oldu. Dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabahın erken saatlerine kadar etkili olan fırtına Paros ve Mikonos’u vurdu.

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Şiddetli yağış, popüler turizm merkezlerine ev sahipliği yapan adalarda sele neden oldu. Yetkililer, okulların kapatılmasına ve acil durum araçları haricinde trafiğin yasaklanmasına karar verdi. Ada sakinlerinin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilerek evlerinde kalmaları istendi.

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Selden en fazla etkilenen Paros adasındaki Parikia ve Naousa kasabalarında sel suları araçları sürükledi. Adada itfaiye ekipleri fırtınada mahsur kalan 13 kişiye yardım sağlandığını ve yaralanan ya da kaybolan kimse olmadığı açıklandı.

Paros Belediye Başkanı Costas Bizas, "Yollar hasar gördü ve sokakları temizleyebilmek için daha fazla iş makinesine ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Felaketin iki saat içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Bizas, sel sularının yaklaşık 40 aracı sürüklediğini açıkladı.Selin daha az şiddetli olduğu Mikonos’ta sel sularını tahliye etmek için iş makineleri kullanıldı. Mikonos Belediye Başkanı Christos Veronis, adada acil durum ilan edildiğini açıkladı. Kıyıya yakın dükkanlar sular altında kalırken, tekneler karaya vurdu.

Olumsuz hava şartları ve seller nedeniyle Mikonos ve Paros adalarının yanı sıra Sire ile Türkiye’ye yakın Sömbeki, Kelemez ve İstanköy adalarında da okullarda eğitime ara verildi.Olumsuz hava şartları bugün Sakız, Sisam ve Girit adalarında etkili olmaya devam etti. Yunanistan medyasında yer alan haberlere göre yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı, araçlar sürüklendi ve çok sayıda mülk zarar gördü. Bölgede ağır hava şartlarının etkili olmaya devam edeceği bildirilirken şimdiye kadar can kaybı bildirilmedi.