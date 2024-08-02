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        Haberler Dünya Avrupa Yunanistan'da öldüren virüs alarmı! | Dış Haberler

        Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle bir haftada 5 kişi öldü

        Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:31 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:31
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        Komşuda öldüren virüs alarmı!
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        Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu, ifade edildi.

        Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.

        Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.

        Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

        Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

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