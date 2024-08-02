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        Haberler Gündem Şehit babasını son yolculuğuna fotoğrafını öperek uğurladı

        Şehit babasını son yolculuğuna fotoğrafını öperek uğurladı

        Cezaevi firarisi İsmail Bayam'ın açtığı ateşte şehit olan polis memuru Ahmet Şahan, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Şahan'ın 11 yaşındaki oğlu Yaşar Şahan, babasının fotoğrafını öperek gözyaşı dökmesi ise yürekleri dağladı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 19:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:41
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        Şehit babaya veda!
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        Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, cezaevi firarisi İsmail Bayam'ın açtığı ateşte şehit olan polis memuru Ahmet Şahan (38), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        BABASININ FOTOĞRAFINI ÖPEREK UĞURLADI

        Şehit Şahan'ın 11 yaşındaki oğlu Yaşar Şahan, babasının fotoğrafını öperek gözyaşı döktü.

        MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

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        Şehit polis memuru 2 çocuk babası Ahmet Şahan'ın cenazesi, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Abdi köyüne getirildi.

        CENAZE NAMAZI KILINDI

        Baba ocağında helallik alınmasının ardından Abdi Köyü Camisi'ne götürülen Şahan için burada, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

        Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir AK Parti milletvekilleri Emre Çalışkan, Süleyman Özgün, Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Yakın, şehit polis memuru Ahmet Şahan'ın yakınları, köylüler ile çok sayıda kişi katıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Müjgan Şahan, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin 11 yaşındaki oğlu Yaşar Şahan da babasına ait polis kepini takarak fotoğrafını öpüp, ağladı. Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Ahmet Şahan, Abdi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Yaşar Şahan
        #Şehit Ahmet Şahan
        #haberler
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