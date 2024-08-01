Kastamonu'da hareketli dakikalar!

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Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaralayıp bir eve saklanan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre kentte kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla 2 kişiyi yaralamasının ardından çevreye de ateş etti.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ DE BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüphelinin bir eve girerek saklanmasının ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay bölgeye gelerek incelemeler yaptı. Ekiplerin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.