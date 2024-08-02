Nurgül Yeşilçay: Türküz biz bundan sonra böyle

Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan Nurgül Yeşilçay, bu sefer de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Yusuf Dikeç içerikli bir video yayımladı.