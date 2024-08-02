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        Haberler Magazin Nurgül Yeşilçay: Türküz biz bundan sonra böyle

        Nurgül Yeşilçay: Türküz biz bundan sonra böyle

        Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç akımı başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:48
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          Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan Nurgül Yeşilçay, bu sefer de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan ve eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Yusuf Dikeç içerikli bir video yayımladı.

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          Ünlü oyuncu, evinin mutfağında, bir eli cebinde diğer eliyle bulaşıkları yıkadığı bir videosunu takipçileriyle paylaştı.

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          Yeşilçay, yaptığı o paylaşıma; "Türküz biz bundan sonra böyle" notunu düştü.

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