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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu “Masrafsız amca” lakabı takıldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Yusuf Dikeç Japonya'da fenomen oldu "Masrafsız amca" lakabı takıldı

        2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya'da fenomen haline geldi. "Masrafsız amca" olarak anılan Dikeç hakkında 330 bini aşkın övgü dolu paylaşım yapılırken, Dikeç'in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon çizimi yapıldı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 02.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:50
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        • 1

          2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç, Japonya’da da fenomen haline geldi.

        • 2

          Eli cebinde gerçekleştirdiği atışla tüm dünyada dikkat çeken milli sporcu Dikeç hakkında sosyal medya platformu X’te 330 bini aşkın paylaşım yapıldı.

        • 3

          Kendinden emin tavrı ve herhangi bir ekipman kullanmamasından övgü ile söz edilen Dikeç’e “Masrafsız amca” lakabı takılırken, bazı kullanıcılar hayvan sevgisine ithafen Dikeç’ten “Kedici amca” olarak söz etti.

        • 4

          Bazı kullanıcılar ise ekipmana ihtiyaç duymayan Dikeç’i para karşılığında avantaj elde edilebilen oyunları dahi ücretsiz şekilde başarıyla oynayan oyunculara benzeterek “masrafsız oynayan amca” olarak niteledi.

        • 5

          Dikeç’in efsane haline gelen atışını temsil eden birçok karikatür ve illüstrasyon da sosyal medyada paylaşılırken, bir kafede servis edilen kahvenin üzerine köpük ile resmedilen Yusuf Dikeç pozu da beğeni topladı.

        • 6

          NELER OLDU?

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye’ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla büyük ilgi çekti.

        • 7

          Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen milli sporcumuz, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024’ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi oldu.

        • 8

          Ekipman kullanmadan rahat bir şekilde yaptığı atışlarla takım arkadaşıyla birlikte finalde mücadele ederek gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in fotoğrafı ve video görüntüleri sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.

        • 9

          Çok sayıda uluslararası medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarının yanı sıra milyonlarca takipçili hesaplar milli sporcunun görsellerini paylaştı.

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          NEDEN EKİPMAN KULLANMIYOR? AÇIKLADI

          Haberturk.com Spor'un sorularını yanıtlayan Yusuf Dikeç ekipman kullanmamasıyla ilgili olarak "Ekipman hiç kullanmadım. Yarışmalara gittiğimizde hakemler bazen ekipman soruyordu, ben de 'Hiçbiri yok. Ben doğal, natürel bir atıcıyım' diyordum. Onlar da tabii ki gülüyordu." dedi.

        • 11

          Ekipman kullanmama meselesinin tercih olduğunun altını çizen milli sporcumuz, "Devletimiz tabii ki ekipman ihtiyacını karşılıyor ama ben ihtiyaç duymadığım için kullanmıyorum" dedi.

        • 12

          "RAHAT DEĞİLİM, İÇİMİZDE FIRTINALAR KOPUYOR"

          Rahat görüntüsünün meslek alışkanlığı olmadığını belirten Dikeç "Meslekle alakası yok. Orada ne kadar sakin görünsek de aslında içimizde fırtınalar kopuyor. Dışarıya çok yansıtmamaya, kontrollü olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        • 13

          Paris 2024 öncesinde olimpiyat sayfasına verdiği röportajda "Başarı elleriniz cebinizdeyken gelmez" sözüne gülerek açıklık getiren milli sporcu "Onu arkadaşlar arıyor, hatırlatıyor. Ben bir iki yerde daha 'Eğer hedefleriniz büyükse elleriniz cebinizde ıslık çalarak şampiyon olamazsınız' demiştim. Çok çalışmanız lazım, günlerinizi buna göre ayarlamanız lazım. Ben o maksatla söylemiştim. Şimdi böyle bir durum ortaya çıktı" dedi.

        • 14

          YUSUF DİKEÇ (10m Havalı Tabanca) KİMDİR?

          Doğum Tarihi: 01.01.1973

          Boy-Kilo: 180-79

          Kulübü: Dikeç Olimpik

          Antrenörü: Rahim ZAVADİTARZİLO

          Mesleği: Emekli Asker

          BAŞARILARI

          - 2023 Dünya Şampiyonası (Bakü) - 10m Havalı Tabanca Mix Takım - Gümüş madalya

          - 2024 Avrupa Şampiyonası (Gyor) – Havalı Tabanca Trio – Altın madalya

          - 2024 Dünya Kupası (Münich) 10m Havalı Tabanca Mix Takım - Altın madalya

          - 2024 Olimpiyat Kalifikasyon Müsabakası (Rio) 10m Havalı Tabanca Mix Takım - Altın madalya

          - 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları

          - 2012 Londra Olimpiyat Oyunları

          - 2016 Rio Olimpiyat Oyunları

          - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

          - 2024 Paris Olimpiyat Oyunları - Gümüş madalya

        • 15

          TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇTİLER

          Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

        • 16

          Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı. Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

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          Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.

        • 18

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Paris'teki Olimpiyat Köyü'nden Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki pozunu verdiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Anlık Olimpiyat Köyü'nden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!" ifadelerini kullandı.

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