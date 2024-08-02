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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

        Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlarımız 2024-25 sezonuna fırtına gibi başladı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'yu mağlup ederken Trabzonspor ise Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda; Başakşehir de Konferans Ligi 2. ön eleme turunda galibiyet eldi. Üçte üç yaptığımız müsabakalar sonunda temsilcilerimiz bir üst tura yükselirken bu durum UEFA ülke puanımızı da yükseltti. İşte UEFA ülke puanında güncel sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:38
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve UEFA Konferans Ligi'nde Rams Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki başarılı performansının ardından UEFA ülke puanımızda yükseliş yaşandı.

        • 2

          Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında Kadıköy'de Lugano'yu 90+2'de bulduğu golle devirdi ve eledi.

        • 3

          Trabzonspor ise Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Ruzomberok'u eleyerek evine gönderdi ve tur biletini cebine koydu.

        • 4

          Bir diğer temsilcimiz Rams Başakşehir'de Konferans Ligi'nde La Fiorita karşısında aldığı farklı galibiyetler ile üst tura yükselme başarısı gösterdi.

        • 5

          Temsilcilerimiz hem iç saha hem dış saha maçlarını kazanarak aldıkları galibiyetler ile Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 1200 puan daha almasına katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

        • 6

          (20. SIRA) HIRVATİSTAN: 22,400

          (19. SIRA) UKRAYNA: 22,400

          (18. SIRA) POLONYA: 25,000

          (17. SIRA) İSVİÇRE: 27,275

        • 7

          (15. SIRA) DANİMARKA 27,950

          (14. SIRA) YUNANİSTAN: 28,125

          (13. SIRA) AVUSTURYA: 28,600

        • 8

          (12. SIRA) İSRAİL: 29,500

          (11. SIRA) NORVEÇ: 29.500

          (10. SIRA) ÇEKYA: 34,750

          (9. SIRA) TÜRKİYE: 34,800

        • 9

          (8. SIRA) BELÇİKA: 43,100

          (7. SIRA) PORTEKİZ: 49,216

          (6. SIRA) HOLLANDA: 54,316

          (5. SIRA) FRANSA: 57,736

        • 10

          (4. SIRA) ALMANYA: 71,660

          (3. SIRA) İSPANYA: 73,989

          (2. SIRA) İTALYA: 79,106

          (1. SIRA) İNGİLTERE: 89,160

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