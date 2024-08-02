Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi: Türk diplomat Bakanlığa çağrıldı | Dış Haberler

Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi: Türk diplomat Bakanlığa çağrıldı | Dış Haberler

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Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise bu duruma sert tepki göstererek, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki bayrağın yarıya indirilmesini eleştirdi. "Türkiye'yi ağır bir şekilde kınıyoruz" açıklamasını yapan Katz, "Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli" dedi.

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Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçi Yardımcısı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Türkiye'nin tepkisinin, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmekte olduğu öğrenildi. Diplomatik kaynaklar, konuyla ilgili, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmektedir." ifadesini kullandı.