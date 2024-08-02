Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi: Türk diplomat Bakanlığa çağrıldı | Dış Haberler

        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi: Türk diplomat Bakanlığa çağrıldı

        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, Hamas lideri Haniye'nin İsrail tarafından öldürülmesinin ardından Türkiye'de ilan edilen yas nedeniyle bayrağı yarıya indirdi. İsrail Savunma Bakanı bu duruma sert tepki gösteren bir paylaşım yaparken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Türkiye Tel Aviv Büyükelçi Yardımcısı'nı Bakanlığa çağırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise bu duruma sert tepki göstererek, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki bayrağın yarıya indirilmesini eleştirdi. "Türkiye'yi ağır bir şekilde kınıyoruz" açıklamasını yapan Katz, "Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli" dedi.

        Aşırı sağcı bakan Ben Gvir de inen bayraklara kızdı: "Utanç verici. İstiyorlarsa bayrağı tamamen indirsinler, gitsinler”

        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçi Yardımcısı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." ifadesini kullandı.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Türkiye'nin tepkisinin, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmekte olduğu öğrenildi.

        Diplomatik kaynaklar, konuyla ilgili, "İsrail makamlarının açıklamalarıyla ilgili tepkimiz, İsrail'in Türkiye'de görevli diplomatik yetkililerine iletilmektedir." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Habertürk Anasayfa