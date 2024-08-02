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        Haberler Dünya Tarihi takasın perde arkası: İşte adım adım dünyanın konuştuğu operasyon | Dış Haberler

        Tarihi takasın perde arkası: İşte adım adım dünyanın konuştuğu operasyon

        İbrahim Kalın başkanlığındaki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yakın dönemin en kapsamlı takas operasyonunu gerçekleştirerek tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen tarihi takas operasyonu dünyanın gündemine oturdu. İşte adım adım dünyanın konuştuğu operasyonun perde arkası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 15:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:34
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        Tarihi takasın perde arkası
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        İbrahim Kalın başkanlığındaki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yakın dönemin en kapsamlı takas operasyonunu gerçekleştirerek tarihe geçti. Bu operasyon, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılan en büyük takas olarak kaydedildi.

        ABD Başkanı Joe Biden, MİT'in başarısının ardından Türkiye'ye teşekkür ederek, "Müttefikimiz Türkiye’ye çabaları için minnettarım," dedi. Benzer şekilde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
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        SÜREÇ ABD, RUSYA VE ALMANYA'NIN TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEMESİYLE BAŞLADI

        Bu tarihi operasyon, MİT'in uluslararası alanda kabul görmüş arabuluculuk rolünü bir kez daha ortaya koydu.

        ABD, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesiyle başlayan süreçte, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında izlediği adil ve yapıcı politika ile geçmişteki arabuluculuk başarıları etkili oldu. Tarafların güvenini kazanan Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla MİT'i takas operasyonunun baş aktörü olarak görevlendirdi.

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        "Takas operasyonu, Erdoğan için başka bir diplomasi başarısı"
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        OPERASYON HAZIRLIKLARI

        MİT üst düzey yetkilileri, operasyon öncesinde taraflarla sık sık görüşmeler gerçekleştirdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, muhataplarıyla hem yüz yüze hem de telefon görüşmeleri yaparak süreçte etkin bir rol oynadı. Çekinceler, anlaşmazlıklar ve talepler, MİT'in adil ve yapıcı çözümleri sayesinde aşıldı.

        ADIM ADIM TAKAS OPERASYONU

        1 Ağustos sabahı, MİT operasyon için Esenboğa Havalimanı'nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Operasyon, saat 16:05'te Slovenya'dan gelen ilk uçağın inmesiyle başladı. Ardından sırasıyla Norveç, Rusya, Almanya ve ABD'den gelen uçaklar alana indi.

        Takas sürecinde toplam 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu. İlk olarak, Rusya'nın teslim alacağı 10 kişi uçaklardan indirildi, ardından Rusya'nın teslim edeceği 16 kişi alana intikal etti. MİT gözetiminde gerçekleştirilen karşılıklı teyit ve sağlık kontrollerinin ardından, kişiler belirlenen uçaklara aktarıldı. Üç uçağın havalanmasıyla MİT'in tarihe geçen takas operasyonu başarıyla tamamlandı.

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