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        Haberler Dünya Hamas lideri Haniye için Doha'da cenaze töreni: Yoğun güvenlik önlemleri alındı | Dış Haberler

        Hamas lideri Haniye için Doha'da cenaze töreni: Yoğun güvenlik önlemleri alındı

        31 Temmuz gecesi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye, bulunduğu konutta uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü. Haniye için dün Tahran'da cenaze töreni düzenlendi, bugün ise Doha'da cenaze töreni düzenledi. Haniye'nin naaşı bugün Doha'daki törenin ardından defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.08.2024 - 12:22 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:48
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          İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi.

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          Cenaze töreninin ardından Doha'daki İmam Abd al-Wahhab Camisinde cenaze namazı kılındı.

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          Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal, törende konuşma yaptı.

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          Haniye'nin cenaze törenine çok sayıda kişinin katıldığı görüldü.

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          Haniye'nin Doha'da düzenlenen cenaze töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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          Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da cenaze törenine katılmak üzere Doha'ya gitti. Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal ile görüşme gerçekleştirdi, taziyelerini iletti.

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          TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da cenaze törenine katılmak için Doha'da.

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          Birçok ülkeden yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek cenaze töreni için gece saatlerinden itibaren Hamad Uluslararası Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluştu.

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          Doha'nın belli sokak ve caddeleri trafiğe kapatılırken özellikle cuma namazını müteakip cenaze töreninin yapılacağı Muhammed bin Abdulvahhab Camisi ve etrafında Katar güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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          Caminin etrafında toplanan ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarından basın mensupları da yoğunluk oluşturdu.

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          Haniye'nin naaşı cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile toprağa verilecek.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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