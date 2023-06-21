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Yunanistan'da gündem Ergin Ataman!

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'la anlaşması Yunanistan basınında büyük yankı uyandırdı. Ataman'ın Anadolu Efes'teki son 5 yılını ön plana çıkaran gazeteler, "Euroleague'in açık ara farkla en başarılısı" yorumunu yaptı.

Giriş: 21.06.2023 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
Yunanistan'da gündem Ergin Ataman!
AA

Yunanistan Birinci Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başantrenörlüğüne Ergin Ataman'ın gelmesi Yunan basınında geniş yer buldu.

Sportal.gr spor haberleri portalı "Anadolu Efes'i 2017'de üstlenmeden önce Gregg Popovich'in yanında edindiği tecrübe Türk antrenörün karakterini belirledi ve oyuncularını idare şeklini değiştirdi." ifadelerine yer verdi.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Avrupa'nın elitleri arasına döndürme görevini üstlendiğini belirten haberde, Ataman'ın Anadolu Efes'in başındaki 5 yılı için "Euroleague'in açık ara farkla en başarılısı" yorumu yapıldı.

Ataman'ın Anadolu Efes'te son derece başarılı bir antrenörlük dönemi geçirdiğini vurgulayan spor haberleri portalı gazzetta.gr, Ataman'ın 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Euroleague'de edindiği başarıya dikkati çekti.

Proto Thema gazetesi ise Ataman'ın OAKA stadındaki atmosferin kendisini etkilediğine ilişkin açıklamalarını başlığına taşıdı.

Transfer haberine geniş yer ayıran sport.24 spor haberleri portalı ise "Panathinaikos'un mükemmel bir takım oluşturmak için sadece büyük isimlerle konuştuğunu dile getiren Ergin Ataman'ın tek hedefi Avrupa'nın zirvesi" ifadelerine yer verdi.

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