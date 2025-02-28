Yunanistan'da 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasının ikinci yılında gösteri düzenlendi

Yunanistan’ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, “Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir.” dedi.