Mourinho'nun cezası Avrupa basınında: Sert yaptırım!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık ceza Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Avrupa'nın önde gelen gazeteleri, Portekizli teknik adama verilen cezada, "Maymun gibi zıpladılar" ifadesini öne çıkardı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından sergilediği davranışlar ve sarf ettiği sözler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 maç ceza aldı. Mourinho'nun aldığı ceza, Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Avrupa basınının Mourinho'nun cezasına verdiği ilk tepkiler...
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MARCA (İSPANYA):
Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözü cezasını buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü 40 bin euro para cezası ödeyecek ve 4 maç cezası alacak.
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LE FIGARO (FRANSA):
"Galatasaray yedek kulübesi maymun gibi zıpladı" diyen Mourinho, fırtınalı derbinin ardından dört maç ceza aldı. Federasyon bu ifadelerin "spor ahlakına aykırı" olduğunu belirtti.
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MIRROR (İNGİLTERE):
Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmasına yol açan 'hakaret' içeren açıklaması nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe çalıştırıcısı 4 maç men ve 35 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.
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RAI NEWS (İTALYA):
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası eski Roma teknik direktörü Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor.
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SCOTTISH SUN (İSKOÇYA):
Fenerbahçe'nin Rangers ile karşılaşmasına bir hafta kala Jose Mourinho, büyük bir yasağa maruz kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktöre sert çıktı ve 4 maç ceza verdi.
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SPORTSCHAU (ALMANYA):
Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki skandalın ardından men cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Portekizli teknik adama 4 maç men cezası verdi.
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LA NACION (PORTEKİZ):
Mourinho'ya Türkiye'de sert yaptırım: Men ve para cezası. Fenerbahçe teknik direktörüne dört maç men cezası ve 42 bin 500 euro para cezası verildi.
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TERRA (BREZİLYA):
Jose Mourinho, kariyerinde tartışma yaratmaya devam ediyor, bu kez de Türkiye'de... Türk futbolundaki hakemlik standardını ve derbi maçtaki rakip davranışlarını eleştiren ünlü Portekizli teknik adam cezalara maruz kaldı.
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SPORT EXPRESS (RUSYA):
Mourinho, Galatasaray'a yönelik yorumları nedeniyle 4 maç ceza aldı. Böylece deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrum karşılaşmalarını kaçıracak.
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SDNA (YUNANİSTAN):
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mourinho'ya ağır ceza. Didier Drogba'nın desteği belki de kendisini daha büyük bir darbeden kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?