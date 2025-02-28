Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        64
        Fenerbahçe
        FB
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'nun cezası Avrupa basınında: Sert yaptırım! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'nun cezası Avrupa basınında: Sert yaptırım!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık ceza Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Avrupa'nın önde gelen gazeteleri, Portekizli teknik adama verilen cezada, "Maymun gibi zıpladılar" ifadesini öne çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından sergilediği davranışlar ve sarf ettiği sözler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 maç ceza aldı. Mourinho'nun aldığı ceza, Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Avrupa basınının Mourinho'nun cezasına verdiği ilk tepkiler...

        • 2

          MARCA (İSPANYA):

          Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözü cezasını buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü 40 bin euro para cezası ödeyecek ve 4 maç cezası alacak.

        • 3

          LE FIGARO (FRANSA):

          "Galatasaray yedek kulübesi maymun gibi zıpladı" diyen Mourinho, fırtınalı derbinin ardından dört maç ceza aldı. Federasyon bu ifadelerin "spor ahlakına aykırı" olduğunu belirtti.

        • 4

          MIRROR (İNGİLTERE):

          Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmasına yol açan 'hakaret' içeren açıklaması nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe çalıştırıcısı 4 maç men ve 35 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

        • 5

          RAI NEWS (İTALYA):

          Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası eski Roma teknik direktörü Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor.

        • 6

          SCOTTISH SUN (İSKOÇYA):

          Fenerbahçe'nin Rangers ile karşılaşmasına bir hafta kala Jose Mourinho, büyük bir yasağa maruz kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktöre sert çıktı ve 4 maç ceza verdi.

        • 7

          SPORTSCHAU (ALMANYA):

          Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki skandalın ardından men cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Portekizli teknik adama 4 maç men cezası verdi.

        • 8

          LA NACION (PORTEKİZ):

          Mourinho'ya Türkiye'de sert yaptırım: Men ve para cezası. Fenerbahçe teknik direktörüne dört maç men cezası ve 42 bin 500 euro para cezası verildi.

        • 9

          TERRA (BREZİLYA):

          Jose Mourinho, kariyerinde tartışma yaratmaya devam ediyor, bu kez de Türkiye'de... Türk futbolundaki hakemlik standardını ve derbi maçtaki rakip davranışlarını eleştiren ünlü Portekizli teknik adam cezalara maruz kaldı.

        • 10

          SPORT EXPRESS (RUSYA):

          Mourinho, Galatasaray'a yönelik yorumları nedeniyle 4 maç ceza aldı. Böylece deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrum karşılaşmalarını kaçıracak.

        • 11

          SDNA (YUNANİSTAN):

          Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mourinho'ya ağır ceza. Didier Drogba'nın desteği belki de kendisini daha büyük bir darbeden kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Organları 5 kişiye can olacak
        Organları 5 kişiye can olacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Habertürk Anasayfa