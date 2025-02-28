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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: Daltonlar çetesinin lideri Sinan Memi yurda getirildi

        'Dalton Şabo'ya Red Kit operasyonu! Sinan Memi yurda getirildi!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız 'Daltonlar' organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'yi Polonya'dan, kırmızı bültenle aradığımız zehir taciri Atakan Avcı'yı Bulgaristan'dan ülkemize geri getirdik.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 08:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:46
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        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 'Daltonlar' organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'yi Polonya'dan, kırmızı bültenle aranan zehir taciri Atakan Avcı'yı ise Bulgaristan'dan ülkeye geri getirdiklerini açıkladı.

        İHA'daki habere göre sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

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        'Dalton Şabo' olarak anılan Sinan Memi.
        'Dalton Şabo' olarak anılan Sinan Memi.

        "Ülkemiz adli makamlarınca 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tasarlayarak Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti, Terör Örgütü Propagandası Yapma' dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede kırmızı bülten ile 'Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi, ülkemiz adli makamlarınca 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede aranan Atakan Avcı ülkemize getirilmek üzere; Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu; Polonya ve Bulgaristan'da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklandı.

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        Sinan Memi Polonya'dan, Atakan Avcı ise Bulgaristan'dan teslim alınarak, EGM-Havacılık Daire Başkanlığının koordinesinde; EGM-Özel Harekât Başkanlığı personeli ile adli makamlarımıza teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara'ya getirildi.

        Adalet ve Dışişleri Bakanlarımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum."

        'Dalton Şabo' olarak anılan Sinan Memi'nin, son alarak geçtiğimiz yıl Alaattin Çakıcı'nın yakın adamlarından kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel cinayetinde azmettirici olarak ismi geçmişti.

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