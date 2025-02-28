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        Haberler Dünya Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam | Dış Haberler

        Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yle Dolmabahçe'de görüştü. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin, Kuzey Makedonya'yı ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin çok sağlam olduğunu vurguladı. Kuzey Makedonya Başbakanı da, ülkesinin en yakın ticari dostunun Türkiye olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 17:16 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:36
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya ile ilişkilerimiz çok sağlam
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yle görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

        İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        "İlişkilerimiz Üsküp'teki taşköprü kadar sağlam"

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Yüksek düzeyli işbirliği konsey mekanizmasını ihdas ettik. İnşallah ben de önümüzdeki dönemde konseyimizin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum.

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        Firmalarımız Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır.

        Askeri ilişkilerimiz ve savunma sanayi alanındaki ortak düşüncelerimizi değerlendirdik. Türkiye, Kuzey Makedonya'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. Balkanlar'da barış ve istikrara katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki taşköprü kadar sağlam hale gelmiştir.

        Ülkelerimiz arasındaki en önemli bağlardan biri de şüphesiz Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Kuzey Makedonya'dan Anadolu'ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize büyük katkıda bulunmuş, aramızdaki kültürel bağın temelini tahkim etmişlerdir. Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara değindik. FETÖ ile ortak mücadelede iki ülke olarak kararlıyız.

        Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Filistin'in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak irademizi teyit ettik."

        "Türkiye bizim en önemli dostumuz"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından sözü alan Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Teşekkür ederim sayın Cumhurbaşkanım. Sayın dostlarım ben çok mutluyum ki aranızda bulunuyorum. Türkiye'yi ilk kez ziyaret ediyorum. Türkiye ile ortak kültürel bağlarımız ve menfaatlerimiz vardır. Makedon ve Türk milleti arasında bağ vardır. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok önemli görüşmeler yaptık. Bu görüşme bir tasdiktir. Stratejik işbirliğimizin tasdiki olarak görüyoruz. Birkaç konuda özellikle ekonomiye vurgu yaptık.

        Türkiye bizim için en önemli ekonomik ve ticari dostumuzdur. Çok güçlü bir devlettir ve bölgeye etkisi büyüktür. Türk firmalarının Kuzey Makedonya'da büyük yatırımlar yapmaları açısından bilgilerimizi seferber etmek durumundayız. Gaz açısından işbirliği yapıyoruz. 1 milyar dolarlık bir işbirliği.

        Eğitim, kültür ve NATO'da olduğumuz için güvenlik açısından bizim için önemli. Bölgede güvenlik en önemli husustur. Bugün ben ve sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte en üst düzeyde işbirliği konseyi kurmak için imza attık. Bütün stratejiler bu evrakta yazılmıştır. Stratejik işbirliği kurmak için en yüksek seviyede konsey kurduk.

        Aramızdaki işbirliği sadece bölgemiz açısından değil bölgeler açısından da önemlidir. Özellikle savunma sanayi, ticaret, enerji, altyapı alanlarında.

        Dijital değişim, eğitim, spor ve diğer alanlarda yaptığımız işbirliği bizim için çok önemlidir.

        Makedon-Türk işbirliğini ekonomik, siyasi, kültürel açısından bunu pekiştirmek zorundayız. Ülkemizde yaşayan Türkler çok önemlidir. Bunlar işbirliğinin temelini teşkil etmektedir. Türkiye'de yaşayan Makedonlar bizim için çok önemlidir. Sayın Erdoğan benim dostumdur. Onun geçmişi bizim geçmişimizle her zaman bağlıdır. İnanıyorum ki sayın Erdoğan en yakın zamanda Üsküp'e gelecektir."

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