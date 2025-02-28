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        Haberler Gündem Güncel Tünelde dans edip araçları durduran kadın gözaltına alındı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Tünelde dans edip araçları durduran kadın gözaltına alındı!

        İzmir'de tünelde dans edip hareket halindeki araçları durduran ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan 27 yaşındaki Alara K. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:06
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        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
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        İzmir'in Konak ilçesindeki tünelde yürüyüp, dans ederek hareket halindeki araçları durduran Alara K. (27), trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Konak Tüneli'nde dün bir kadının dans ederek hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi. Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alara K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından poliste kaydının da bulunduğu öğrenildi.

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